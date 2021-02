KV Oostende onderstreept ambitie: 'Kustboys weigeren Italiaans bod van vijf miljoen euro (!) op flankverdediger'

KV Oostende wil de komende seizoenen doorgroeien naar de Belgische subtop. En daar hoort de verkoop van jonge talenten niét bij. Bologna FC 1909 deed gisteren een ultieme poging om Arthur Theate naar Italië te halen, maar de mayonaise pakte niet.

Het Nieuwsblad weet dat KV Oostende een bod van maar liefst vijf miljoen euro op Arthur Theate heeft geweigerd. Het was Bologna FC 1909 die de 20-jarige flankverdediger naar de Laars probeerde te halen.

Meer zelfs: de Kustboys lieten de Italianen weten dat een transfer enkel bespreekbaar is voor tien miljoen euro. Het onderstreept de ambitie én financiële stabiliteit in de Koningin der Badsteden. Oostende wil de komende seizoenen een vaste waarde worden in de Belgische subtop.