Rode Duivels spelen hun WK-kwalificatieduels opnieuw in het stadion van OHL

De Rode Duivels spelen eind maart hun eerste twee WK-kwalificatieduels opnieuw in Leuven. Dat maakte de Belgische voetbalbond zopas bekend. Het King Power Stadium zal de thuisbasis worden voor de wedstrijden tegen Wales en Wit-Rusland.

In november speelden de Rode Duivels hun oefenwedstrijd tegen Zwitserland, en de Nations League-duels tegen Engeland en Denemarken al eens in het stadion van Oud-Heverlee Leuven. Ook de aankomende WK-kwalificatiewedstrijden zullen aan Den Dreef gespeeld worden. Op 24 maart komt Wales op bezoek, amper een week later nemen ze het op tegen Wit-Rusland. De wedstrijden zullen door het coronavirus nog steeds gespeeld worden zonder publiek.

"Gezien de huidige sanitaire crisis is een organisatie van dergelijke wedstrijden in een kleiner stadion echter voordeliger. De KBVB is intussen erg vertrouwd met het stadion in Leuven waar ook al de thuiswedstrijden van de Red Flames en de Beloften worden gespeeld. De voetbalbond houdt er dan ook sterk aan om zowel de club OHL als de stad Leuven te danken voor hun gastvrijheid en de vlotte samenwerking", klonk het via de officiële kanalen