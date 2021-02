📷 KRC Genk versterkt zich deze zomer met Simen Juklerod: Noor tekent contract voor vier seizoenen

KRC Genk heeft de komst van Simen Juklerod officieel bekendgemaakt. De Noor tekende afgelopen week een contract in de Luminus Arena, maar komt pas deze zomer transfervrij over van Antwerp.

Het was al bekend dat de linkervleugelverdediger deze zomer de overstap naar KRC Genk maakt, maar nu bracht de club het nieuws ook officieel naar buiten. Ze zullen zich de komende vier seizoenen versterken me de 26-jarige Juklerød: " We hebben ons voor komend seizoen alvast versterkt met Simen Juklerød. Hij speelt sinds midden 2018 voor Antwerp, maar daar loopt zijn contract in juni af. Juklerød tekende bij ons een overeenkomst voor vier seizoenen, al gaat die dus wel pas in de zomer in", klonk het op de website.

Daarnaast zijn de Limburgers ook enorm tevreden met de aangetrokken nieuwkomers: "‘Met Juklerød hebben we dus al een versterking voor volgend seizoen binnen, maar onze club komt ook flink versterkt uit de wintermercato. Met talenten als Mark McKenzie en Angelo Preciado werd snel op de bal gespeeld. Zij hebben reeds al getoond dat ze onmiddelijke meerwaarde kunnen brengen."