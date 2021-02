Southampton krijgt voor tweede keer op korte tijd een 9-0 aan de broek: "Ik had gehoopt om het nooit meer mee te maken"

Southampton FC kreeg gisteren een pandoering van jewelste op het veld van Manchester United. Voor Ralph Hasenhüttl is het al de tweede keer op korte tijd, maar de coach laat de moed niet zakken.

Southampton FC verloor vorig seizoen met 9-0 bij Leicester City. Gisteren was wederom van dattum op Old Trafford. "Ik had vorig seizoen gehoopt om het nooit meer mee te maken", zucht Ralph Hasenhüttl.

"Al is het wel een andere situatie dan vorig seizoen", gaat de coach van the Saints verder. "Nu zijn we een pak beter bezig. We slaagden er enkele weken geleden zelfs nog in om Liverpool FC te kloppen. Maar dat maakt deze nederlaag natuurlijk niet minder pijnlijk."