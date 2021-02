Volg het bekerduel tussen Waasland-Beveren en KV Oostende hier: "Vergeet rode lantaarn tijdelijk de degradatiezorgen in de beker?"

Waasland-Beveren hoopt in de beker tijdelijk afscheid te kunnen nemen van hun degradatiezorgen. In de competitie versloeg het KVO met 2-0. Heithe Nilsen is een nieuwe aanwinst en verschijnt meteen in de basis. Bij KV Oostende blijven enkel doelman Hubert, Tanghe, Theate en Kvasina in het elftal

Lees ook... KV Oostende kan opnieuw rekenen op belangrijke pion na coronabesmetting





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Waasland-Beveren - KV Oostende nu live op Voetbalkrant.com.