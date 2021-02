Bekerstunt bij amateurclub: Zulte Waregem sneuvelt op het veld van Olympic Charleroi

Zulte Waregem trapte woensdagavond zijn bekercampagne af op het veld van Olympic Charleroi. Vorig seizoen strandde de troepen van Francky Dury nog in de halve finales tegen verliezend finalist Club Brugge. Dit jaar hoopten ze hun prestaties te evenaren, en droomden ze zelfs van meer. Pijnlijk...

Davy De fauw, die de afwezige Francky Dury verving, voerde wel enkele wijzigingen door, maar bleef toch alert. De trainer had duidelijk geen zin in een slippertje en koos voor enkele sterkhouders zoals Jelle Vossen en Laurens De Bock in het elftal. Sammy Bossut mocht voor het eerst sinds zijn opgelopen schedelbreuk in augustus plaatsnemen onder de lat.

Toch was het de thuisploeg dat als eerste kwam piepen. Dahmen (ex- Club Brugge) probeerde het eens, maar zag zijn poging door Bossut gepareerd worden. Even later kwam ook Zulte opzetten. Een zwieper van Armenakas kwam op het hoofd van Anderlecht-huurling Colassin terecht, maar Olympic-doelman Moriconi bracht heerlijk redding. Diezelfde Colassin ging niet veel later neer aan de rand van de zestien. Laurens De Bock schaarde zich achter de bal maar trof de kruising.

Flauwe partij Zulte, fysieke achterstand bij Charleroi

Essevee trok met een 0-0 gelijke stand opnieuw de kleedkamer in. Het voetbalde nochtans voldoende kansen bijeen, maar bij de thuisploeg maakte doelman Moriconi een fabelachtige indruk.

Ook in de tweede helft eiste Zulte de bal op, maar het deed er gewoonweg te weinig mee. Het was wachten tot op het uur, de pas ingevallen Gianni Bruno stuurde Colassin de diepte in, het schot van de 19-jarige aanvaller ging voorlangs.

Zulte verslikt zich

En toen sloeg het 'onmogelijke' toe. Olympic Charleroi speelde de laatste 4 maanden geen enkele officiële wedstrijd, de jongens uit eerste amateur waren moegestreden en kwamen nauwelijks over de middenlijn. Tot tien minuten voor tijd Delbergue een afvallende bal in één tijd heerlijk op de slof nam.

Zulte Waregem had geen reactie meer in huis en mocht nog opgelucht ademhalen. Het had zomaar 2-0 kunnen zijn voor Olympic Charleroi, Dahmen stormde alleen richting doel maar kon de wedstrijd niet in een definitieve plooi leggen. Zulte Waregem verslikt zich en mag een kruis maken over de ambities in de beker.