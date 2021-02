Blijft Neymar bij PSG? Braziliaanse sterspeler lijkt beslissing genomen te hebben over zijn toekomst

Goed nieuws voor de supporters van PSG, want ondanks de geruchten dat Neymar ging vertrekken, lijkt hij gewoon te zullen blijven bij de Franse topclub. Volgens RMC Sport zou Neymar een nieuw contract voor vier seizoenen tekenen bij PSG.

Ook de bekende journalist Fabrizio Romano zegt dat Neymar zijn contract zal verlengen bij PSG. Zo zou Neymar blij zijn met sportief directeur Leonardo en hij apprecieert de nieuwe trainer Pochettino. Daarnaast zou Neymar overtuigd zijn van het feit dat PSG Lionel Messi aan het einde van het seizoen zal binnenhalen.

Neymar here ‘preparing’ the announcement for his new contract agreed and set to be signed with #PSG. 🇧🇷



He’s so happy with Leonardo, he appreciates Pochettino and he’s convinced that PSG board will try to sign Leo Messi [but it's gonna be a long race with Man City... and Barça]. https://t.co/Jdje5WSv32