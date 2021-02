Te nemen of te laten: 'Real Madrid is getalm grondig beu en stelt Sergio Ramos voor een ultimatum'

Real Madrid is het getalm grondig beu. De Spaanse landskampioen heeft Sergio Ramos voor een ultimatum gezet in de contractonderhandeling.

Real Madrid en Sergio Ramos onderhandelen al maandenlang over de verlenging van het aflopende contract van de aanvoerder. De Koninklijke heeft het principe om spelers boven de dertig geen langdurige overeenkomsten meer te laten tekenen. Cristiano Ronaldo was de laatste jaren de enige uitzondering op die regel.

Maar ook Ramos krijgt een extraatje: het clubicoon kan zijn krabbel zetten onder een contract voor twee seizoenen aan dezelfde voorwaarden. Enig probleem: hij wil een deal voor drie seizoenen. Maar volgens ABC is het geduld van Real Madrid op.

Te nemen of te laten

Florentino Perez heeft de aanvoerder laten weten dat het voorstel te nemen of te laten is. Meer zelfs: De Koninklijke heeft met David Alaba van Bayern München zelfs al een vervanger in de wachtkamer zitten. Ramos schermt dan weer met de interesse van Manchester City en PSG.