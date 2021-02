Zelfde geluid bij Wouter Vrancken en zijn doelpuntenmaker: "In beker één ding dat telt en dat is de kwalificatie"

KV Mechelen heeft gedaan wat moest in de zestiende finales van de beker. Wouter Vrancken had liefst een iets hoger niveau gezien, maar weet ook dat het in de beker vooral gaat over wie er doorgaat. Eenzelfde geluid overigens bij Ferdy Druijf.

Voornamelijk in het laatste uur van de partij had Mechelen het niet onder de markt met RWDM. "Het was redelijk goed, zonder top te zijn, tot we het eerste doelpunt maakten. Nadien waren we te gemakzuchtig, speelden we steeds aan hetzelfde tempo, ging het in balbezit te traag. RWDM heeft het ook goed gedaan, dat is hun verdienste", analyseert Wouter Vrancken.

Aan het eind van de rit bekert zijn ploeg wel gewoon verder. "In het bekerverhaal is er één ding dat telt en dat is de kwalificatie. Je ziet wat voor een wedstrijden soms aan die resultaten voorafgaan. Wij moesten zorgen dat we niet bij de verrassingen uit de bekerronde zaten en die opdracht hebben we volbracht. Ook al was het niet mooi en was er te weinig kwaliteit. In de beker gaat het om één ding en dat is je kwalificeren."

© photonews

Daar was Druijf het mee eens. "Het positiespel kwam er niet altijd goed uit, maar de kwalificatie is het belangrijkste." Overigens had de Nederlander met zijn eerste treffer voor de ploeg die hem huurt van AZ de weg richting volgende ronde ingezet. "Ik ben absoluut tevreden met mijn eerste goal." Het was er eentje van op de stip. "Ik wilde de penalty nemen en dat mocht ook. Maakt niet uit hoe je 'm maakt, als het maar raak is."