Amara Baby blikt terug op zijn periode met Didier Lamkel Zé: "Is hij gek of dom?"

Amara Baby probeert bij Eupen nieuw leven in zijn carrière te blazen. De Oostkantonners doen het dit seizoen zeker niet slecht, daarnaast droomt de flankaanvaller nog altijd van meer. Hij nam ook even de tijd om terug te blikken over zijn periode met ex-ploeggenoot Lamkel Zé.

Na enkele goede seizoenen bij Sporting Charleroi hoopte hij te kunnen profiteren van een stapje hogerop bij The Great Old, maar daar kon de 31-jarige aanvaller zijn vorm niet bevestigen. Daarom trok Baby deze zomer transfervrij naar de Kehrweg. Daar moet hij zich dit seizoen voornamelijk tevredenstellen met een rol als invaller, maar toch voelt de Senegalees zich goed bij zijn nieuwe werkgever: "Ik voel me hier goed, het is een club met veel potentieel. We hebben de bal en proberen goed voetbal te spelen. De corona-uitbraak had bij ons wel stevige gevolgen. We hebben zieke en geblesseerde spelers gehad. Zonder dit vervelende virus hadden we in de stand veel hoger gestaan. We hebben recht op een plekje in de top acht, maar waarom gaan we niet voor de top 4?", vertelde de ambitieuze Baby aan RTBF.

Daarnaast heeft de linksbuiten in het verleden dus ook enkele maanden de kleedkamer met persona non grata Didier Lamkel Zé gedeeld. Ondanks dat er bij Antwerp een negatieve sfeer heerst door de aanwezigheid van de Kameroener, had Baby enkel maar mooie woorden voor hem: "Didier is een gek talent. Is hij gek of dom? Geen van beide, hij is een beetje speciaal. Maar alles gaat weer goed met hem. Als een speler je wedstrijden laat winnen vergeet een ploeg dat snel."