Arjen Robben nog steeds niet fit: "Het gaat niet goed, het valt echt tegen"

Arjen Robben die terugkeerde naar Groningen, het was een veelvuldig gedeeld transfernieuwtje afgelopen zomer. Maar de blessuregevoelige Nederlander heeft nog niet veel uit zijn comeback gehaald.

Robben, 37 ondertussen, viel op de eerste speeldag tegen PSV al meteen geblesseerd uit bij Groningen. Tegen Utrecht viel hij een kwartier in maar sindsdien heeft hij het wedstrijdblad niet meer gehaald door een nieuwe kuitblessure.

"Ik heb nog steeds last van beide kuiten. De ene was bijna beter en toen is het wat overgeslagen naar de andere kuit", vertelt Robben op de social media-kanalen van Groningen. "Het is moeilijk om dit te aanvaarden. Opgeven staat niet in mijn woordenboek, maar ik vraag me af of er genoeg perspectief is om opnieuw op het veld te gaan staan", klinkt het.

"Misschien moet ik wel zeggen dat het mooi geweest is, we hebben er tenslotte alles aan gedaan. Maar opgeven doe ik momenteel nog niet, ik zweef nog in een fase tussenin."

"Ik wil wat teruggeven aan de mensen van Groningen zelf. Want ik word op straat vaak aangesproken en merk hoe ze meeleven en dat geeft me extra motivatie. Het mooiste zou zijn dat ik zelf opnieuw op het veld kan staan terwijl er supporters naar het stadion mogen komen", besluit de winger.