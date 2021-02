Carrière van voormalig goudhaantje KV Mechelen zit volledig in het slop: 'Tijdelijke uitleenbeurt aan Kroatische rode lantaarn'

Hassane Bandé maakte in het verleden heel wat furore in het AFAS Stadion. De Burkinees vertrok naar Amsterdam maar kon de hoge verwachtingen daar niet inlossen. Hij speelde nog geen minuut voor de hoofdmacht van Ajax en staat nu dicht bij een tijdelijke overstap naar de Kroatische rode lantaarn.

KV Mechelen had met Hassane Bandé goud in handen. In 2018 verkocht het de jonge aanvaller voor een bedrag van maar liefst acht miloen euro aan Ajax, maar zijn passage bij de Amsterdammers is allesbehalve een succes te noemen. Dat kwam vooral door een zware blessure.

Daarom werd de inmiddels 22-jarige aanvaller een tijdlang verhuurd aan het Zwitserse FC Thun. Daar probeerde hij zijn carrière nieuw leven in te blazen, maar momenteel speelt Bandé opnieuw voor Jong Ajax. Speelminuten in het eerste elftal zijn hem niet gegund, dus zal hij opnieuw elders zijn geluk moeten beproeven.

Hassane Bandé zou dicht bij een tijdelijke overstap staan naar het Kroatische NK Istra 1961, dat vertelt technisch directeur Dario Dabac van die club. De Burkinees zal bij de rode lantaarn moeten vechten om het behoud. Bij de Nederlandse kampioen heeft hij nog een contract tot 2023.