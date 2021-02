Leicester City wil Rode Duivel bijzonder voorstel doen

Leicester City is heel tevreden over Rode Duivel Youri Tielemans. De Engelse club wil hem een verbeterd contract aanbieden.

Ondanks het feit dat Your Tielemans nog een contract voor meer dan twee seizoenen heeft, wil Leicester City de Rode Duivel een nieuwe, verbeterde overeenkomst aanbieden, zo weet HLN.

Manager Brendan Rodgers is heel tevreden over onze landgenoot. Met deze nieuwe overeenkomst wil hij mogelijke geïnteresseerden in Tielemans afschrikken.

Na de moeilijke periode bij Monaco heeft Tielemans het best naar zijn zin in de Premier League. Hij werd eerst gehuurd voor zes maand, maar werd dan definitief overgenomen voor om en bij de 37 miljoen euro.