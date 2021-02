Pro League ondersteunt diensten van Tele-Onthaal en biedt mensen luisterend oor

Sinds december zijn uitbundige groepsknuffels tijdens het vieren van een doelpunt verboden op de Belgische velden. Zo proberen ze de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom deelt de Pro League boetes uit, en schenken ze de opbrengst rechtstreeks aan een goed doel.

In 2020 kreeg Tele-onthaal een recordaantal oproepen binnen, maar liefst 140.000 mensen hadden afgelopen jaar nood aan een luisterend oor. Daarom kiest de Pro League om alle vergoedingen voor inbreuken op de Covid-19 richtlijnen te schenken aan Tele-Onthaal en Télé-Accueil: "We willen de organisatie niet alleen financieel steunen, we willen ze ook tonen aan het publiek", klonk het.

Ondertussen werd er al meer dan 20.000 euro overgemaakt om de werking van de hulplijn te ondersteunen. Met dit geld proberen ze om in de nabije toekomst meer vrijwilligers op te leiden: "De komende maanden zullen nog zwaar worden, we hebben dus goede mensen nodig", aldus Jennifer Pots van Tele-Onthaal.