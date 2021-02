Severeyns heeft er nog altijd geen goed oog in: "Geef Lamkel Zé de kans zolang hij niet van de rails gaat, want dat gaat toch gebeuren"

Didier Lamkel Zé, 't is stilaan hét grootste fenomeen aan het worden dat ooit op onze Belgische velden rondgelopen heeft. Franky Vercauteren nam het risico met hem en werd ervoor beloond. Ex-speler en analist Cisse Severeyns heeft nog zijn bedenkingen bij: "Als trainer had ik dat nooit gedaan."

"Ik blijf erbij: ik had hem nooit teruggepakt. En er zijn er veel die er zo over denken", zegt Severeyns. "Neem nu Patje Goots. Hij zei eerst dat hij hem bij hem in huis zou pakken, maar nu klinkt het toch helemaal anders. En ik denk ook niet dat Pat straks gaat zeggen dat hij er weer volledig achter staat. Zolang alles goed gaat, is het geen probleem. Maar 't is gewoon wachten tot hij weer kuren krijgt."

Het scepsime, zelfs na zijn publieke verontschuldigingen van gisteren, is groot. "Goh, je zag dat gisteren toch ook? Hij scoort, maar kan het niet nalaten om dan iets zot te doen. Franky was ook aan het roepen om hem uit die tribune te krijgen. Maar dat gaat gewoon niet met die gast. Er waren er nu wel al iets meer met hem aan het vieren, maar je ziet toch het verschil met toen Gerkens scoorde. Iedereen sprong er rond. Maar ja, er gaan mensen zijn die zich weer laten vangen."

Er zijn er natuurlijk geen tien in België met zijn kwaliteiten

Als Ritchie De Laet zegt dat ze er momenteel wel mee kunnen leven, is dat natuurlijk wel een teken. Maar hoe lang gaat het duren, is altijd de vraag. "Je kan er op dit moment niks op zeggen", haalt Severeyns de schouders op. "Vercauteren heeft die keuze gemaakt. Ik heb nog met Franky samengespeeld en 't is ne speciale hé. Dat is hij altijd geweest. Hij heeft goed gegokt, maar hij zal zelf ook wel weten dat het een kwestie van tijd is tot er weer iets gebeurt. Als hij na zo'n viering even later nog eens geel pakt voor een fout, sta je met tien. En dan begint het spelleke weer."

Lamkel Zé bezorgde Antwerp met zijn goals wel al zeven punten. Dat zal veel mensen hun kar doen keren. "Ja, je hebt geen tien spelers in België met de kwaliteiten van Lamkel Zé. Dan wordt er al iets meer door de vingers gezien. Een beslissende speler mag altijd iets meer. Kijk naar Dieu... Die is soms ook niet op training, maar dat passeert. Zulke jongens hebben ook altijd voor- en tegenstanders. Maar tot in hoeverre kan je daarin meegaan? Ik zeg: geef hem de kans zolang hij niet van de rails gaat. En als het fout gaat, moet je hem nu echt niet meer terugpakken. En dat gaat gebeuren."