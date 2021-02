Adnan Januzaj ontvangt in de Europa League ex-club op het veld van Juventus

Volgende week zal ook de Europa League weer hervat worden, maar dat gaat gepaard met de nodige chaos. Door de heersende coronamaatregelen moeten veel ploegen in extremis nog op zoek naar een neutraal terrein. Net zoals Real Sociedad, dat nu in Turijn zal aantreden.

Real Sociedad zal Manchester United in de zestiende finales van de Europa League niet ontvangen in de Reale Arena. Door de geldende reisbeperkingen in Spanje werd het voor Manchester United onmogelijk om af te reizen naar het Baskenland. De club van Adnan Januzaj ging daarom op jacht naar een oplossing.

Daarom zakken beide ploegen op 18 februari af naar Turijn. Real Sociedad zal zijn 'thuiswedstrijd' spelen in het stadion van Juventus. De terugwedstrijd zal een week later gewoon in Old Trafford gespeeld kunnen worden.