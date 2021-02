Evenveel assists en ook elke wedstrijd in de basis: De Raphael Holzhauser van aan Den Dreef

Het is misschien niet zo'n ronkende naam als de échte Raphael Holzhauser, maar de straffe prestaties van Xavier Mercier tijdens het afgelopen seizoen mogen toch niet onopgemerkt voorbijgaan. Hij is één van de meest ondergewaardeerde spelers in onze hoogste voetbalklasse. Hoe goed is die Mercier?

Xavier Mercier voetbalt al sinds 2016 in België. Het was toen KV Kortrijk die hem ging wegplukken bij de Franse derdeklasser US Boulogne. Via Kortrijk ging het dan naar Cercle Brugge om op 1 juli 2019 officieel getransfereerd te worden naar zijn huidige club OHL, toen nog in 1B.

Promotie

Dankzij hun periodetitel in de eerste periode en de uitbreiding van 1A naar 18 ploegen vanwege de coronacrisis promoveerde OHL naar 1A en is Mercier dus sinds dit seizoen terug actief op het hoogste niveau in België.

Alomtegenwoordig

Tot dusver gaat het meer dan behoorlijk voor OHL in hun eerste jaar terug in 1A. Na 26 wedstrijden staan ze negende in de stand op amper drie punten van een Play-off 1-plek en vlak onder die andere promovendus Beerschot.

Uiteraard is Thomas Henry met zijn 17 doelpunten de man die in de spotlight staat bij de Leuvenaars maar Mercier zijn bijdrage mag zeker niet onderschat worden. Met zijn 13 assists al dit seizoen is hij momenteel, samen met Raphael Holzhauser, de assistenkoning van de Jupiler Pro league. Zijn assists lagen al meermaals aan de basis van de doelpunten van Henry.

Daarnaast scoorde de Fransman ook zelf nog doelpunten. Met zes goals dit seizoen toont hij aan dat niet alleen Henry een wedstrijd kan beslissen bij OHL.

Deze statistieken kan Mercier voorleggen na het volledige vertrouwen te hebben gekregen van OHL-trainer Marc Brys. Net als Holzhauser bij Beerschot stond Mercier elke wedstrijd in de basis dit seizoen bij de Leuvenaars.

Positie

De favoriete positie van Mercier is normaal gezien die van aanvallende middenvelder. Van op die positie kan hij zijn spelinzicht en goede passing ten volste benutten. Toch zagen we de Fransman dit seizoen geregeld ergens anders spelen. Hij werd al overal opgesteld door Marc Brys in het aanvallende compartiment: schaduwspits, linksbuiten, rechtsbuiten, centrumspits,...

Mercier speelt dus simpelweg waar de ploeg hem nodig heeft. Het getuigt ook van veel geloof in zijn kunnen door de coach, aangezien hij de Fransman altijd opstelt ook al is het niet op zijn favoriete positie.

Toekomst

De vraag is natuurlijk of OHL Mercier gaat kunnen houden na zo'n topseizoen. Veel zal daarbij ook nog afhangen van de resultaten die ze in de komende acht wedstrijden boeken en of OHL zich - wie weet - nog kan plaatsen voor Play-off 1.

In ieder geval is het duidelijk dat Xavier Mercier een enorme bijdrage heeft geleverd aan het succes van OHL dit seizoen en wie weet wordt hij zelfs alleen assistenkoning op het einde van het seizoen.