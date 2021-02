Bataille na beker-exit met KV Oostende: "Nu focussen op de competitie en die vierde plaats"

KV Oostende ging dinsdagavond met 3-1 onderuit in het bekerduel tegen Cercle Brugge. Maar de Kustboys laten het alvast niet aan hun hart komen en hebben de knop meteen omgedraaid.

Jelle Bataille is teleurgesteld in de prestatie van de ploeg tijdens het bekerduel tegen Cercle Brugge, maar ergens ook optimistisch omdat hij beseft dat de focus nu tenminste volledig op de reguliere competitie kan gelegd worden.

"We starten sterk maar na de 0-1 valt onze druk weg. Je ziet dat we wat wegzakken en we beginnen moeilijkheden te krijgen met lange ballen... En dan nog eens zo'n dom tegendoelpunt.

Er staan drie spelers bij, dan mag daar echt geen mannetje zomaar tussen kunnen. Maar in de rust merkte je echt aan iedereen dat er vermoeidheid was in de kleedkamer. Ook de coach was niet tevreden. We dachten wel dat we na een paar flitsen terug op voorsprong gingen staan. Fashion (Sakala, red.) kwam dan op het veld. Ik dacht dat hij misschien wel de treffer ging scoren. Dan ging het een volledige andere wedstrijd geweest zijn."

Kantelmoment:

"Plots begon Cercle meer druk te zetten en opnieuw... Die tegengoal die we daar krijgen viel eigenlijk ook te vermijden. En dat was het kantelpunt. Dan merkte je dat het niet meer ging lukken...", klinkt het kritisch. "Cercle Brugge kreeg ook enorm veel ruimte vandaag. We hebben dat proberen oplossen maar volgens mij speelde Hoggas de makkelijkste partij van zijn leven."

"Ik ga natuurlijk niet beginnen beweren dat we niet teleurgesteld zijn. Maar er is ook niet gevloekt geweest ofzo. We draaien een goed jaar en je kan natuurlijk niet alles winnen in een seizoen. Tijdens de rust viel het op dat alle kopjes naar beneden bleven hangen. Meestal peppen we elkaar dan op. We zeveren tegen elkaar en doen. Nu was het echt stil en tot rust komen. Ook op het plein zag je dat we geen druk zetten zoals anders. Hun lange ballen kwamen er te veel uit. En dan was het moeilijk voor ons, want wij hadden overwicht op één kant en als er dan een lange bal komt moet je heel het spel draaien. En als dan één iemand niet meekomt, heb je meteen een open ruimte... Dus daaruit bleek dat er echt vermoeidheid meespeelde."

Play-off 1:

Bij de Kustboys is de knop wel al meteen omgedraaid. Zaterdag moeten ze alweer aan de bak tegen Genk en kunnen ze een zeer interessante zaak doen met oog op Play-off 1.

"Nu kunnen we ons volledig focussen op de competitie en daar is toch nog vanalles mogelijk. Daar moeten we gewoon voor de vierde plaats gaan. Als Genk lukt dan hebben we ook een iets makkelijker parcours dan de rechtstreekse concurrenten. Dus dat is nu onze prioriteit.", sluit Bataille af.