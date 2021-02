Vincent Kompany laat zich uit over BeNeLeague: "Hoe sneller de competitie er is, hoe beter"

Komt er een BeNeleague of niet? voorlopig is er nog niet veel duidelijkheid over, maar volgens Anderlecht-trainer Vincent Kompany zou het wel een goede beslissing zijn voor de Belgische ploegen.

Vincent Kompany was maandagavond te gast bij La Tribune van de RTBF. Daarin had de Anderlecht-trainer het onder meer over het opstarten van een BeNeleague, een competitie met Belgische en Nederlandse ploegen.

Zo ziet Kompany een samenwerking tussen beide landen wel zitten. "Door de BeNeleague zullen grote clubs in ons land meer groeien, want dan kan de markt uitgebreid worden en kunnen de spelers zich ontplooien in een grotere en betere competitie. Hoe sneller de competitie er is, hoe beter", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.