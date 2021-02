Bekeravontuur voorbij voor STVV: "Onze handelingssnelheid moet omhoog"

Einde van het bekeravontuur voor STVV. Na een moeilijke openingsfase herstelden de Kanaries het evenwicht. Vlak voor tijd maakte Paul Onuachu, die tot dan goed in de tang zat, het verschil.

"Genk begon erg goed, met een heel hoog tempo en veel beweging. Wij konden ons wagonnetje niet aanpikken. Dan zie je toch dat dit Genk gewoon heel veel kwaliteit in de rangen heeft. We kregen de wedstrijd niet in evenwicht en waren erg onrustig in balbezit. We hadden wat geluk nodig om niet op achterstand te komen in de eerste helft", gaf Peter Maes na afloop toe.

"Na rust hebben we de wedstrijd in balans gebracht. De bal ging makkelijker rond bij ons en bij hen zakte het tempo. We hadden de controle over de wedstrijd. Tot het moment dat Heynen een onverwachte loopbeweging maakte, waarbij wij de ruimte niet dichtliepen. Voor de eerst keer kwam Onuachu vrij, en dan is het jammer voor ons dat hij meteen scoorde."

Toch zat Peter Maes er allerminst bij als een geslagen hond na de bekeruitschakeling. "Ik ben best content met wat we de tweede helft getoond hebben. Deze wedstrijd heeft ons nog eens aangetoond dat onze handelingssnelheid omhoog moet tegen dit soort teams."