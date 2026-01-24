Denis Odoi spreekt over grootste ontgoocheling in zijn carrière en... Overmars: "Hij vond me een hippie"

Denis Odoi (37) speelt tegenwoordig bij NAC Breda, maar dat loopt nog niet helemaal lekker. De club zit in moeilijke sportieve papieren. Odoi wou er nog wel even terugblikken op zijn vertrek bij Antwerp.

Odoi kijkt ook terug op zijn ontmoetingen met Marc Overmars. “Goh, ik heb niet superveel gesprekken gehad met Marc. Hij vond mij een beetje een hippie, denk ik. Hij zei eens tegen iemand: ‘Die Odoi trekt later toch met z’n rugzak de wereld rond?’ Hij heeft gelijk, maar ik zit met vier kinderen die naar school moeten, dus dat is nog niet voor meteen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Er gingen ook geruchten dat hij terug kon keren naar Antwerp. “Nee, ik heb daar zelf nooit om gevraagd. Sommige mensen stelden dat wel voor omdat het niet goed ging met de ploeg, maar ik ben uit eigen wil vertrokken. Waarom zouden ze mij dan terugpakken?”

Denis Odoi noemt bekermatch tegen Anderlecht grootste ontgoocheling

Met het oog op de halve finale van de beker tussen Antwerp en Anderlecht blijft Odoi geamuseerd. “Ik heb er al mee gelachen met Vincent Janssen en Zeno Van den Bosch. Ik zei hen: ‘Ik ben er al niet bij om het te verkloten.’”

Hij haalt ook een pijnlijk moment aan. “Vorig jaar kreeg ik rood in de terugmatch tegen Anderlecht. Een van de grootste ontgoochelingen in mijn carrière. Ik had geen controle over mijn emoties en smeet de bal richting de Anderlecht-bank terug. Niet op een woeste manier, maar het was toch een grote fout.”



Gelukkig kon hij rekenen op begrip van zijn ploegmaats. “Vincent was wel even pissed, hoor. ‘Denis, what the fuck! Waarom?’ Maar daarna was het van: ‘Ik kan gewoon niet kwaad op jou blijven.’ Het blijft stom en belachelijk, maar ik hoop echt dat Antwerp straks revanche pakt.”