🎥 Dit gebeurde er vandaag in de Challenger Pro League (met heerlijke goal van Nainggolan)

Vandaag werden er in de Challenger Pro League vier matchen afgewerkt. Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers in deze wedstrijden.

De wedstrijden van vandaag zijn van de 21ste speeldag in 1B. Om 16 uur speelden Lokeren en Beerschot 0-0 gelijk. Om 20 uur stonden nog drie matchen op de agenda.

Seraing – FC Luik 2-2

Kevin Shkurti bracht de bezoekers in de 34ste minuut op voorsprong. Enkele minuten later was het via Simon Paulet dat de score verdubbeld werd. 20 minuten voor tijd bracht Ba de spanning terug in de match. In de slotminuut zorgde Akpa-Chukwu voor de 2-2.

Lommel – Eupen 3-2

Isaac Nuhu bracht KAS Eupen net voor het half uur op voorsprong. Tien minuten later scoorde hij nog eens voor de bezoekers. Vancsa zorgde in de 71ste minuut voor de aansluitingstreffer. De Grand zette de bordjes gelijk in minuut 93. De ommekeer werd compleet: Rommens tekende zelfs nog voor de 3-2 in de 96ste minuut.

RWDM – Patro Eisden 2-4

Al na 8 minuten zette Dodeigne de thuisploeg op voorsprong. Nauwelijks vier minuten later bracht Nainggolan met een heerlijke goal (zie video hieronder) de stand weer gelijk. Vlak voor de rust zette Rousseau Patro op voorsprong. Tien minuten na de rust zorgde Muanza meteen voor de 1-3, waardoor de bezoekers op rozen zaten. Borry maakte er 5 minuten voor tijd nog 1-4 van, terwijl Kestens voor de 2-4 zorgde.

In de stand blijft Beveren, dat zondag nog speelt, autoritair leider. Eerste achtervolger KV Kortrijk won vrijdagavond al, met acht punten meer dan Beerschot.



