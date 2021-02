Anderlecht-aandeelhouder spreekt vrijuit over overname: "Evenveel geïnteresseerden als een paar jaar geleden"

De voorbije maanden werd meermaals geopperd dat Marc Coucke van plan is om RSC Anderlecht te verkopen. De eigenaar van paars-wit ontkent die geruchten formeel, maar ook in het andere geval maakt Etienne Davignon zich geen zorgen.

“Voor zover ik ingelicht ben wil Marc Coucke RSC Anderlecht niet verkopen”, is ook Etienne Davignon formeel in Het Laatste Nieuws. “Wat als dat op een dag wel het geval is? Dat zullen we dan wel zien.”

De Minister van Staat én aandeelhouder van paars-wit maakt zich echter geen zorgen. “Er zal alleszins veel belangstelling zijn. Ik ben ervan overtuigd dat er evenveel geïnteresseerden zullen zijn als een paar jaar geleden, toen Coucke de voorkeur genoot. Anderlecht is en blijft een instituut. Dat mag je niet onderschatten.”

Een buitenlandse overname - ook dat gerucht is al meermaals gepasseerd - is alleszins niet aan de orde. “We hebben de middelen om te doen wat we moeten doen om Anderlecht weer op de kaart te zetten. We hebben iets moois in handen. Dan zou het enorm dom zijn om dat te verprutsen.”