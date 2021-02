Schuldenberg van meer dan één miljard euro: Franse profliga gaat op zoek naar steun bij de regering

Serieuze problemen bij de Franse profliga. Door de coronacrisis en het ineenstorten van de tv-deal lijden vele Franse voetbalclubs grote verliezen. Gecombineerd zitten ze al aan een schuldenberg van meer dan een miljard euro. De profliga smeekt nu om hulp bij de regering.

De Franse profliga, ook wel de LFP genoemd zit diep in de problemen. Sporza meldt dat de vereniging van Franse voetbalclubs zit met een schuldenberg die het niet weggewerkt lijkt te krijgen. Ze vroegen vandaag dan ook een urgentiemeeting aan met de overheid.

"De dag van vandaag lopen de verliezen al op tot meer dan 1 miljard euro", klinkt het moedeloos.

Overeenkomst

Oorspronkelijk had de LFP een overeenkomst gesloten met de Spaanse omroep Mediapro voor de uitzendrechten van de resterende wedstrijden van de Ligue 1 en de Ligue 2 voor het seizoen 2020-2021.

Gespreid over vier jaar had die deal met Mediapro vier miljard euro moeten binnenbrengen voor de clubs uit beide competities, maar na amper vier maanden trok de Spaanse omroep zich al terug. Er deden zich al enkele grote problemen die buiten het budget lagen van Mediapro dus dan besloten ze om hun rechten af te staan voor 100 miljoen euro.

Uiteindelijk kocht Canal Plus de rechten dan maar, maar die deal levert een pak minder geld op dan de oorspronkelijke met Mediapro waar de profclubs op gerekend hadden. De totale omzet is nu 759 miljoen euro, tegenover de 1,3 miljard euro die door de Franse clubs eerst gebudgetteerd was. Toch best een opmerkelijk verschil.

Het verlies van de tv-inkomsten en dan ook nog eens de wedstrijden achter gesloten deuren bevordert de financiële situatie van de clubs natuurlijk niet.

Steunpakket

Eerder voorzag de Franse overheid al een steunpakket van 100 miljoen euro voor de LFP maar dat is verre van genoeg in deze periode. De profliga hoopt samen met de ministeries van Sport en Finainciën tijdens een vergadering een oplossing te vinden.