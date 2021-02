Rondje in bekerend Europa: Barça onderuit in Sevilla, Tielemans héél belangrijk voor winnend Leicester

De Croky Cup draait deze week overuren, maar ook elders in Europa wordt gestreden in diverse bekercompetities. Wij zetten de voornaamste wedstrijden van deze avond op een rijtje.

Swansea City 1 - 3 Manchester City

Pep Guardiola liet enkele jongens rusten in het FA Cup-duel in Wales. Manchester City had echter geen problemen met Swansea City. Kevin De Bruyne herstelt nog van een blessure.

© photonews

Leicester City 1 - 0 Brighton & Hove Albion

Leicester City en Brighton & Hove Albion leken er lange tijd een scoreloos gelijkspel van te maken. In de absolute slotseconden van de wedstrijd gaf Youri Tielemans dé assist voor Kelechi Ihaenacho.

Atalanta Bergamo 3 - 1 SSC Napoli

Atalanta Bergamo speelt de finale van de Coppa Italia tegen Juventus FC. Na amper een kwartier voetballen stond de 2-0 al op het bord. Bij Partenopei is er nog geen spoor van de geblesseerde Dries Mertens.

© photonews

Sevilla FC 2 - 0 FC Barcelona

Sevilla FC heeft een optie genomen op een plaats in de finale van de Copa del Rey. Uitgerekend Ivan Rakitic tekende in de slotfase voor het tweede doelpunt. Begin maart krijgen Lionel Messi en ploegmaats de kans om de scheve situatie recht te trekken.

AFC Ajax 2 - 1 PSV Eindhoven

AFC Ajax scoorde vanavond drie doelpunten in de Nederlandse bekertopper. De Amsterdammers hadden bij de koffie een 2-0-voorsprong bij elkaart gevoetbald, maar een eigen doelpunt van Jurrien Timber maakte het uiteindelijk nog spannend.