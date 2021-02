Nieuwe doelman Eupen wil niet wijken voor concurrent : "Ik ben altijd vaste waarde geweest"

De Duitse doelman, die helemaal op het einde van de wintermercato naar Eupen kwam om het vertrek van Ortwin De Wolf naar Antwerp op te vangen, zou woensdagavond zijn debuut kunnen maken in de Belgische beker tegen Olympic Charleroi.

Robin Himmelmann was transfervrij sinds zijn vertrek bij FC St. Pauli, waar hij tussen 2012 en 2020 maar liefst 179 wedstrijden in de 2e Bundesliga speelde. "Ik ben blij dat ik bij Eupen terecht ben gekomen, een ambitieuze club die wil groeien en presteren. Ik voel me daar al goed. Ben ik er klaar voor? Ja, ik ben 100 procent fit en als de coach me vraagt om te spelen, geen zorgen," zei de 31-jarige keeper tijdens zijn voorstelling.

Eupen heeft altijd met zijn tweede doelman gespeeld in de Beker van België en ook nu zou het geen uitzondering op de regel mogen zijn. Bovendien zou Theo Defourny last hebben aan de adductoren. Himmelmann lijkt woensdag dus zijn debuut maken tegen Olympic: "Het klopt dat ik altijd een vaste waarde ben geweest bij FC St. Paul. Een nieuw land en een nieuwe situatie, nu moet ik een doublure zijn. Ik ga hard trainen en alles geven om het werk van de coach moeilijker te maken. Wie er ook in de basiselftal staat, het doel is ervoor te zorgen dat Eupen een mooi seizoen heeft en blijft stijgen in het klassement," besloot de Duitser.