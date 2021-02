Vormer over pareltje die overwinning vastlegde tegen Antwerp: "Als dat een voorzet moest zijn, was dat wel heel slecht gedaan van mij"

Dat Ruud Vormer een uitstekende traptechniek heeft, weet Antwerp-doelman De Wolf nu ook. Met een prachtig schot vanop afstand legde hij de 3-1 eindstand vast in het klassement.

Het was niet helemaal zeker of het doelpunt van Vormer wel de bedoeling was, maar dat drukt de Nederlander meteen de kop in. "Natuurlijk wel, anders was het een wel heel slechte voorzet geweest. Op zulke momenten moet de keeper gokken en ik wou het toch eens geprobeerd hebben", vertelde hij voor de camera van VTM.

Wat wij aan het doen zijn is eigenlijk niet normaal hé

Club wist van tevoren heel goed op welke manier Antwerp voor de dag zou komen tegen hen. "Je weet dat ze heel compact zullen spelen en eruit zouden proberen te komen met Lamkel Ze. Maar toen die 1-0 valt, moesten ze wat meer komen en krijgen we automatisch meer ruimte."

Zo pakt Club al haar tiende overwinning op rij, een ongelooflijke reeks. "Het is eigenlijk niet normaal hé, wat wij hier doen. We mogen trots zijn op wat we aan het realiseren zijn, zoveel wedstrijden na elkaar winnen. We moeten blij zijn maar ook blijven werken, te beginnen zondag in Charleroi", besluit de kapitein van Club Brugge.