🎥 Losada heeft voet aan grond gezet in Amerika: al helemaal vertrouwd met kleuren van nieuwe ploeg

Op 17 januari kondigde Hernán Losada aan dat hij opstapte bij Beerschot. De Argentijn loodste stamnummer 13 naar de titel in 1B en beleefde ook een sterk eerste seizoensdeel in 1A. Nu wacht er hem een Amerikaans avontuur: Losada tekende bij DC United.

Midden januari was dus reeds bekend dat Losada een akkoord gesloten had met DC United voor drie jaar. Enkele weken later heeft Losada ook werkelijk voet aan grond gezet in de Amerikaanse hoofdstad Washington en kan hij aan zijn nieuwe uitdaging beginnen.

DC United verwelkomde zijn nieuwe coach alvast hartelijk met een filmpje dat het moment vastlegde waarop hij arrieerde in Washington. Losada kreeg meteen een pet en een sjaal van DC United aangeraakt. In het zwart en het rood, de kleuren van de ploeg.

Daar poseerde Losada dan even mee voor het oog van de aanwezige fotografen. Nu de eerste kennismaking achter de rug is, kan Losada aan het echte werk beginnen.