Benfica en Arsenal zullen niet in eigen stadion spelen in Europa League-clash

Volgende week trekt ook het Europese voetbal zich opnieuw op gang na een winterslaap, maar dat lukt niet overal even vlot. Vooral de Engelse ploegen ondervinden last van het coronavirus.

In de Champions League zal Leipzig-Liverpool niet plaatsvinden in Duitsland maar wel in Boedapest want de Engelse voetballers mogen het land niet in wegens de Britse coronavariant.

Ook in de Europa League worden de Engelse ploegen vaak geweigerd. Arsenal en Benfica moeten zelfs allebei uitwijken naar een ander stadion. In de heenronde zal Benfica 'thuis' spelen in het Stadio Olimpico in Rome. Arsenal speelt een week later 'thuis' in Athene, in het stadion van Olympiakos Pireaus.

Manchester United zal zijn thuiswedstrijd tegen Real Sociedad wel in Old Trafford kunnen spelen maar moet naar Turijn reizen voor de 'thuis'wedstrijd van de Spanjaarden.