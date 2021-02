KV Oostende is klaar voor 'the next step': "Daar zijn we nu al mee bezig"

Gauthier Ganaye, de ceo van KV Oostende, ziet dit jaar niet als een uitzonderlijk seizoen van zijn club. Want KVO moet nog verder groeien.

Dat KV Oostende een sterk seizoen draait, dat kan nu wel gezegd worden. De top vier ligt binnen handbereik, maar de wil om te groeien is er nog. “Daar zijn we nu al mee bezig”, klinkt het bij Ganaye aan KW. “Scouting, profielen opstellen… In principe moeten we sportief nog sterker worden want de coach zal een langere voorbereiding krijgen. Volgend seizoen willen we weer een stap vooruit zetten. En dat wil zeggen: bij de start niet langer beschouwd worden als een degradatiekandidaat.”

Dat KV Oostende geen degradatieploeg meer is, zoals velen dachten, werd duidelijk. “Pas op, wat we hier hebben neergezet, was niet zo makkelijk als het lijkt. De Jupiler Pro League ís inderdaad vooral fysiek een zware competitie. We hebben evenwel maar weinig fouten gemaakt.”

Is het dan enkel wachten tot het moment waarop KV Oostende met winst verkocht kan worden? “Eerlijk: onze enige ambitie is de club uitbouwen. En als spelers worden verkocht, gaan we ze op de juiste manier vervangen”, besluit de ceo.