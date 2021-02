Stopzetten competitie leidt tot exodus in het futsal: "Dit was het ideale moment"

In België werd onlangs een streep getrokken door de zaalcompetities, waaronder ook het futsal. Buitenlandse clubs maken hier gretig gebruik van om enkele toppers binnen te halen. Voetbalkrant.com sprak met Ahmed Sababti, 85-voudig international die de komende vier maanden aan de slag gaat in Italië.

Ahmed Sababti (35) is een grote meneer in het futsal. De geboren en getogen Antwerpenaar werd meermaals kampioen, heeft Gouden Schoenen op de kast staan en draait al jarenlang mee op het hoogste niveau. “Samen met Nederland zijn wij het enige land waar de competitie is stopgezet”, vertelt Sababti. “Ik heb begrip voor die beslissing, maar anderzijds vind ik het jammer dat er enkele clubs aangaven dat het coronaprotocol niet haalbaar was. Sinds maart vorig jaar hebben we maar een handvol wedstrijden gespeeld.”

Zo kwam er een abrupt einde aan het futsalseizoen. Of toch niet, want de voorbije weken werden heel wat Rode Duivels weggeplukt door grote buitenlandse clubs. Wat ook het geval is voor Ahmed Sababti. Net als collega-international Omar Rahou gaat Sababti de komende maanden aan de slag bij Real San Giuseppe, een grote naam in het futsalgekke Italië. “Ik kreeg vier aanbiedingen uit Italië en ook eentje uit Finland. Alles is heel snel in orde geraakt. Voor mij is dit een mooie sportieve uitdaging: nooit eerder speelde ik in het buitenland. Heel lang geleden wimpelde ik een aanbieding af, omdat ik voorrang gaf aan mijn studies. Dit was het ideale moment voor mij.”

LIVE OP TV

“Real San Giuseppe is een topclub, maar draait geen goed seizoen. Ik kom in een topcompetitie terecht. Om een idee te geven: in België is er met Halle-Gooik één profclub. Hier zijn er in de derde klasse zelfs nog ploegen met profs in de rangen. De wedstrijden worden hier live getoond op de RAI. Het zaalvoetbal is hier immens populair. Het is een schitterende uitdaging voor mij om me op mijn 35e nog te tonen in een van de sterkste competities ter wereld. Met dank aan mijn vrouw, die in België achterblijft met de kinderen. Ook FT Antwerpen en mijn werkgever moet ik bedanken. Ik werk als coördinator jeugdwelzijnswerk bij KRAS Zuid. Gelukkig kan ik ook vanuit Italië enkele van mijn taken blijven vervullen.”

"Premier League van het futsal"

Ahmed Sababti kan zaterdag zijn debuut maken. Dinsdag woonde hij voor het eerst een wedstrijd van zijn nieuwe club bij. De Antwerpenaar was danig onder de indruk. “Het klinkt misschien vreemd, maar ik denk dat er in België tactischer gespeeld wordt. Maar op fysiek vlak gaat het er hier waanzinnig aan toe. Constant pressing, man tegen man, slidings… Het lijkt wel de Premier League van het futsal.”