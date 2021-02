Wouter Vrancken wil met zijn ploeg zo ver mogelijk geraken in de Croky Cup: "Een bekercampagne kan altijd kleur geven aan een seizoen"

KV Mechelen heeft zich donderdagavond kunnen plaatsen voor de volgende ronde in de Croky Cup. Daardoor zitten ze nu bij de laatste acht en ondertussen raakte bekend dat KV Mechelen het in de kwartfinales zal opnemen tegen KRC Genk.

Wouter Vrancken legde na de wedstrijd tegen Beerschot uit dat hij gewoon zo ver mogelijk wil geraken met zijn ploeg. "Een bekercampagne kan kleur geven aan een seizoen. Twee jaar geleden hebben we al het mooiste meegemaakt en ook nu willen we zo ver mogelijk geraken in beker. Het brengt ook wat teweeg bij de supporters die altijd achter ons staan. We gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk te geraken, maar in de beker hangt het natuurlijk af van vorm van de dag. Op naar de volgende ronde", aldus Vrancken.

De trainer van KV Mechelen kwam nog even terug op het feit dat ze het nu zonder supporters moeten doen. "Je zou een bekerwinst zonder fans niet kunnen evenaren met die van twee jaar geleden, want er zou minder emotie en beleving zijn. We hebben het ook al gezien bij andere prijzen. We gaan er natuurlijk wel even hard voor als twee seizoenen geleden ", legde hij uit.