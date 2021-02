Cristiano Ronaldo blijft hot op sociale media en haalt waanzinnig record naast het veld

Een bijzonder moment voor Cristiano Ronaldo die zich opnieuw kan onderscheiden van alle andere sporters met dit uniek record.

Cristiano Ronaldo is de eerste atleet die 500 miljoen volgers bezit op sociale media. Via Instagram, Twitter en Facebook komt Ronaldo aan meer dan 500 miljoen volgers, iets waar geen elke andere atleet ooit in kon slagen.

Het nieuwe record en de extra bekendheid naar mensen die de sterspeler nog niet volgden op sociale media, kan allicht zorgen voor nieuwe en verhoogde sponsordeals. Al zal Ronaldo daar niet meer van wakker liggen.

De meeste volgers van Cristiano Ronaldo komen uit zijn vaderland Portugal. Ronaldo voetbalde in zijn carrière in Engeland, Spanje en Italië. Dit speelde wellicht ook een rol in zijn wereldwijde populariteit, net als het feit dat hij ook door vele vrouwelijke fans graag gezien wordt.