Nieuwe Rode Duivel in de ziekenboeg: Divock Origi moet geblesseerd afhaken voor de topper tegen Leicester City

De Rode Duivels worden niet gespaard van blessures. Divock Origi is het slachtoffer van dienst.

De lijst wordt alsmaar langer... Na Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Dennis Praet en ook nog Timothy Castagne is nu Divock Origi aan de beurt.

De Rode Duivel is niet aanwezig in Leicester City waar Liverpool deze zaterdagmiddag afreist. Origi heeft last van de hamstring. Hoe lang hij onbeschikbaar is, is nog niet duidelijk.

In de topaffiche zal er dus slechts één Belg te bewonderen zijn. Met Youri Tielemans is het wel een speler die meteen kan tellen.