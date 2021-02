Stef Peeters gaat akkoord met beslissing om Waasland-Beveren - Eupen uit te stellen: "Zelfs met loopschoenen was het niet te doen"

De wedstrijd tussen Waasland-Beveren en Eupen werd deze middag afgelast omdat een deel van het veld niet ijsvrij was. Volgens Stef Peeters, de middenvelder van Eupen, was het de juiste beslissing om de wedstrijd uit te stellen.

Stef Peeters vertelde het kort nadat de beslissing was genomen. "Het is bizar. Ik ben heel even op het vlak geweest, maar zelfs met loopschoenen was het niet te doen. Er was geen andere beslissing mogelijk. Het veld was onbespeelbaar", legde Peeters uit.

Peeters vindt de afgelasting vooral vervelend omdat ze eindelijk eens een "gewone" week hadden met enkel wedstrijden in het weekend. "Het is gewoon vervelend dat je naar hier komt en een normale week verwacht, maar dat het in het water valt. Doorheen de week moeten we nog eens naar hier komen en nog eens in afzondering. Normaal hadden we een vrije dag in de week, maar het zal nu niet meer doorgaan", aldus de middenvelder van Eupen.