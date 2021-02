Kevin De Bruyne over zijn transfer naar Manchester City : "Ik kwam terug naar Engeland als een Chelsea-flop"

Kevin De Bruyne heeft zich de afgelopen jaren een weg naar de voetbaltop gevoetbald. Bij Manchester City is hij de absolute sterkhouder van het elftal en leidde hij zijn ploeg naar successen die the Citizens in het verleden nooit als mogelijk achtte.

Manchester City nam Kevin De Bruyne in 2015 over van het Duitse Wolfsburg, maar veel mensen hadden hun twijfels bij de terugkeer van de Rode Duivel naar de Premier League: "Ik kwam naar City met nog altijd een stempel als Chelsea-flop. Mensen vertelden dat ze niet zouden betalen om mij aan het werk te zien, maar ondertussen behoor ik toch bij de wereldtop", vertelde een eerlijke De Bruyne in een reportage aan The Players Tribune.

Momenteel revalideert de middenvelder van een hamstringblessure, maar de afgelopen seizoenen toonde hij wekelijks zijn klasse voor the Citizens: "Zonder arrogant over te komen vind ik dat ik het voor mezelf goed heb gedaan. Ik heb mijn ploeg geholpen om doelstellingen te bereiken die ze nog nooit hadden gehaald, vooral in de Premier League.