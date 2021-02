De deal dat Ajax zich serieus zal beklagen: Een verschil van meer dan 30 miljoen euro

Sven Botman ging afgelopen zomer voor acht miljoen euro van Ajax Amsterdam naar het Franse Lille. Die laatste hebben een deal rond van een veelvoud van dat bedrag voor de komende zomermercato.

Ajax verhuurde Botman vorig jaar aan SC Heerenveen en daar maakte hij de nodige indruk. Het Franse Lille nam hem over van Ajax voor 8 miljoen euro. In de Ligue 1 werd Botman snel één van de beste verdedigers in de competitie.

En dat bleef ook nu niet onopgemerkt. Volgens Canal+ heeft Lille groen licht geven voor een transfer voor Botman richting Premier League. Met de overstap is een bedrag tussen 40 en 45 miljoen euro gemoeid.

In de Franse en Engelse pers wordt gewag gemaakt van Liverpool, maar dat wordt bij geen van de twee clubs bevestigd. Eind december was dat gerucht er ook al en toen werd nog gesproken over een transfersom van 50 miljoen euro.