Lukaku moet enkel Messi en Ronaldo laten voorgaan en houdt Lewandowski, Suarez en Ibrahimovic achter zich

Romelu Lukaku heeft zondag tegen Lazio zijn 300ste doelpunt uit zijn professionele carrière gescoord. Waanzinnig op die leeftijd. Big Rom schaart zich er tussen de groten der aarde mee.

Lukaku was gisteren 27 jaar, 9 maanden en 1 dag oud. Luis Suarez had er precies zes dagen meer voor nodig om aan hetzelfde aantal doelpunten te komen. De Poolse superspits Lewandowski een vol jaar en Zlatan Ibrahimovic meer dan drie jaar.

Benieuwd trouwens naar de Milanese derby van komend weekend. Big Rom en Zlatan staan dan opnieuw tegenover elkaar na hun clash in de vorige confrontatie. Komt er weer vuurwerk? Romelu kan wel uitpakken met deze statistiek, maar Ibrahimovic heeft wel nog iets straf op zijn cv waarmee hij kan counteren. De Zweed scoorde na zijn 30ste meer dan dan 300 doelpunten. Dat doen hem er ook niet veel na.

Dat terzijde: Lukaku moet dus enkel Leo Messi (25) en Cristiano Ronaldo (27) laten voorgaan om dat nummer te bereiken. In clubverband scoorde hij 243 keer, voor de Rode Duivels 57 keer. Hij heeft altijd gezegd dat hij nog voor hij over zijn top zal zijn naar Anderlecht zal terugkeren, maar momenteel lijkt hij gewoon nog elk jaar sterker te worden.

Dat is ook zijn sterkte: hij werkt onverminderd aan zijn mindere punten en investeert in zijn lichaam. Zijn voorbeeld? De 36-jarige LeBron James, die jaarlijks meer dan een miljoen dollar uitgeeft om de beste te blijven in de NBA. LeBron hoopt ooit nog samen met zijn oudste zoon, Bronnie, te spelen. Voor Romelu zal dat niet lukken met de bijna driejarige Romeo, maar hij pusht zichzelf wel steeds verder.

Neem die loopactie voor zijn assist van gisteren. Een speler die in omvang steeds breder geworden is, zou logischerwijze aan snelheid moeten verliezen. Maar daar is niets van te zien. Lukaku koppelt zijn enorme kracht aan zijn natuurlijke snelheid. En wie weet: misschien maakt hij er nog 300 na zijn 30ste.