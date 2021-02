Analist weet waar miserie met Dennis begonnen is: "Hij denkt dat hij Maradona is"

Emmanuel Dennis verkaste eind januari van Club Brugge op huurbasis naar FC Köln. Op die manier kan de winger opnieuw vertrouwen opdoen, want dit seizoen zat er toch iets meer sleet op de relatie tussen de Nigeriaan en blauw-zwart.

De statistieken waren minder dan vorig seizoen, mogelijk had Emmanuel Dennis ook gehoopt op een transfer afgelopen zomer.

Die kwam er niet en dus werden het moeilijke maanden voor de aanvaller bij blauw-zwart, met ups en downs.

Niet-nagekomen beloftes

“De kiem ligt bij niet-nagekomen beloftes", klonk het bij monde van Gert Verheyen al enkele maanden geleden in Het Nieuwsblad.

De analist weet ook hoe het komt dat dit met spelers als Dennis, maar ook Lamkel Zé of Mbaye Diagne kan voorvallen: “Zelfoverschatting. Dennis die denkt dat hij Maradona is, omdat hij al struikelend scoorde in Bernabeu. Daar is het begonnen.”