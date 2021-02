Didier Lamkel Zé: gek of geniaal? Een overzicht

Didier Lamkel Zé, een naam die bij elke voetballiefhebber ondertussen wel een belletje doet rinkelen. Bij Antwerp maakte hij al talrijke belangrijke doelpunten, maar we kennen hem toch vooral door wat hij naast het veld allemaal uitspookt. Een overzicht van zijn periode bij Antwerp.

24 juli 2018, de dag waarop Royal Antwerp F.C. fier zijn nieuwe vleugelspits voorstelde. Ze plukten hem voor een miljoen euro weg bij de Franse tweedeklasser Chamois Niort, in die tijd de duurste inkomende transfer van Antwerp ooit. Zé’s prestaties in de Ligue 2 konden het Antwerpbestuur dus echt wel bekoren. Met 11 doelpunten en 3 assists in 61 wedstrijden werd de toen 21-jarige Lamkel Zé echt gezien als een veelbelovend jong talent.

Onder coach László Bölöni mocht Lamkel Zé op 4 augustus 2018 zijn eerste minuten maken in onze competitie. Hij kwam in de 73ste minuut in het veld voor Geoffry Hairemans in een 0-0 gelijkspel tegen KV Kortrijk. Hij kon het tij niet keren tegen de mannen van Glen De Boeck.

Op 24 november 2018 was het voor de eerste keer prijs. Antwerp speelde de topper op Sclessin tegen Standard. Lior Refaelov bracht de bezoekers vlak voor de rust op voorsprong via een penalty. In de tweede helft versierde Standard enkele grote kansen, maar ze wisten niet te scoren.

Tien minuten voor het einde haalde Bölöni Refaelov naar de kant en mocht Lamkel Zé zijn kans gaan. In de blessuretijd rondde hij een perfect uitgespeelde counter heel mooi af. Hij trok zijn truitje uit bij het vieren van zijn doelpunt, iets wat hij in zijn latere carrière nog vaker zou doen… .

Europa League

Antwerp werd in het seizoen 2018/2019 vierde, en bemachtigde daardoor een ticket voor de voorrondes van de Europa League. De eerste opdracht was Viktoria Pilsen uitschakelen. De heenwedstrijd kon Antwerp thuis met 1-0 winnen door een doelpunt van Ivo Rodrigues. In Pilsen stond het na 90 minuten ook 1-0, na een doelpunt van Krmenčík (nu uitgeleend door Club Brugge), en zo kwamen er dus verlengingen. Krmenčík dikte in de eerste helft van de verlengingen de score uit naar 2-0, maar in de tweede helft scoorde Mbokani de verlossende treffer voor Antwerp en gingen ze door naar de laatste voorronde.

In de laatste voorronde trof Antwerp het Nederlandse AZ. In de heenmatch bleef Antwerp op een 1-1 gelijkspel steken in Alkmaar. De terugwedstrijd was dus allesbeslissend. De wedstrijd begon slecht voor de Antwerpenaren toen Mbokani in minuut 35 een tweede gele kaart nam. Antwerp moest nog een uur voetballen met z’n tienen.

Twintig minuten voor tijd kopte Lamkel Zé de 1-0 tegen de netten. Het leek de goal van de kwalificatie te worden, het hele Koning Boudewijnstadion ontplofte. Lamkel Zé, die al een gele kaart had, vond er niets beter op dan zijn doelpunt te vieren door in de tribune te springen. Toen de scheidsrechter hem zijn tweede gele kaart gaf begreep Zé er niets meer van.

Uit protest deed hij zijn truitje nog eens uit in de middencirkel. Antwerp moest de match dus afwerken met negen tegen elf. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd kon AZ toch nog gelijkmaken via Stengs. In de verlengingen walste AZ over de negen Antwerpenaren en zo eindigde de wedstrijd op 1-4. Geen plaatsing voor de Europa League dus voor Antwerp.

De storm rond Lamkel Zé was daarna weer even gaan liggen, maar in oktober was het weer prijs. Nadat hij een heerlijke goal had gemaakt tegen KV Kortrijk liet hij zijn shirt zien onder zijn voetbaltruitje waar op stond: ‘LAMKEL ZE NA KALM’. De Antwerp-fans wisten deze nieuwe frats van hun flankaanvaller wel te appreciëren.

In de kwartfinales van de Beker van België dat jaar speelde Antwerp op Standard in de kwartfinales. Op het einde van de wedstrijd kon Lamkel Zé het hem toch niet laten om met enkele handgebaren het publiek van Standard op te jutten. De supporters van Standard waren woedend en gooiden hun bekertjes, aanstekers,… naar Zé’s hoofd.

Lamkel Zé liet zich daarop vallen en zorgde ervoor dat Boljevic van Standard een tweede gele kaart kreeg. Daarna kookten de potjes volledig over. Aan de spelerstunnel na de wedstrijd liep het volledig uit de hand. Iedereen ging met elkaar op de vuist. Ondanks de 1-3-overwinning was Antwerp toch weer eens in slecht daglicht gezet door de gekke flankaanvaller.

In oktober van vorig jaar verscheen Lamkel Zé meermaals in de media. Het begon met een verhaal op zijn Instagramaccount waarin te zien was dat hij László Bölöni de coach van Antwerp had gemaakt op het voetbalspelletje FIFA. Zo braken alle banden tussen Leko en Zé. Of dat al niet erg genoeg was zat hij een paar dagen later doodleuk op het Kiel naar een wedstrijd van aartsrivaal Beerschot te kijken. Hiermee konden veel Antwerpfans echt niet lachen. De rivaliteit tussen de twee Antwerpse clubs ligt zodanig hoog dat dit een van de grootste zonden is voor de fans.

2021

Ook 2021 begon voor Lamkel Zé met een nieuwe frats. Het nieuwe jaar was amper vier dagen aan de gang toen hij op training toekwam met een truitje van RSC Anderlecht. De stewards aan de Bosuil lieten hem eerst het stadion niet in. Meteen was er een hele heisa in de pers en onder de Antwerpfans.

Lamkel Zé gooide met zijn reactie op de heisa nog meer olie op het vuur. Hij deelde een foto op Instagram met het bijschrift: ‘Demain ça va être le maillot du Beerschot’ (Morgen doe ik een truitje van Beerschot aan). Hier leken alle banden tussen de speler en de fans van Antwerp gebroken. Er kwamen protesten en petities voor een vertrek van Lamkel Zé naar een andere club. Niemand wou hem nog maar een minuut zien spelen op de Bosuil.

Ivan Leko kondigde begin januari zijn vertrek aan bij Antwerp. Frank Vercauteren nam het roer over en viste enfant terrible Lamkel Zé weer op. Door enkele blessures stond hij in de wedstrijd tegen Cercle Brugge gewoon weer in de basis. Uitgerekend hij scoorde dan ook het doelpunt in de 1-0 overwinning. De volgende twee matchen stond Zé ook gewoon weer 90 minuten tussen de lijnen met wisselend succes.

In zijn vierde basisplaats onder Vercauteren wist Lamkel Zé weer twee keer het net te vinden. Hij bezorgde Antwerp zo in een 3-2 overwinning tegen Waasland Beveren weer maar eens de drie punten. Ook in de derby begin februari tegen Beerschot speelde Lamkel Zé een prominente rol. Toen hij in minuut 85 de 0-1 voorsprong binnentrapte kon hij het niet laten om een nieuwe frats uit te halen.

Bij de viering van zijn doelpunt ging hij doodleuk in de tribune zitten. Of de plooien gladgestreken zijn met de fans na deze belangrijke doelpunten is nog niet zeker. Wat wel zeker is, is dat Antwerp de accounts van Lamkel Zé op sociale media op non-actief heeft gezet. Is Lamkel Zé nu definitief vertrokken bij Antwerp of gaat het vroeg of laat weer eens fout? We wachten in spanning af.