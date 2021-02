Kylian Mbappé brengt zichzelf hoger en hoger aan het firmament: "Galactico!"

Ondanks de 1-0-achterstand in de eerste helft won PSG de heenwedstrijd tegen FC Barcelona met 1-4 dankzij een hattrick van Kylian Mbappé.

De terugwedstrijd in Parijs lijkt daarmee tot een formaliteit te vervallen na de prestatie van Mbappé. De Fransman is pas de derde speler in de geschiedenis die een hattrick weten te scoren tegen Barcelona. Andriy Shevchenko (Dynamo Kiev, 1997) en Faustino Asprilla (Newcastle, 1997) gingen hem voor.

“Dit is een geweldig resultaat, maar niets is beslist”, klonk het bij Mbappé achteraf. “We zijn heel tevreden. Dit was voor ons een heel belangrijke wedstrijd. We wilden hier komen winnen. Ik wil altijd het maximale geven voor PSG, dit shirt ligt me echt nauw aan het hart. Het lukt niet altijd, ik ga nog mindere matchen spelen, maar ik zal me nooit verstoppen. Vandaag heeft mijn harde werk resultaat opgeleverd.”

Met 22 Champions League-doelpunten in 41 wedstrijden is Mbappé goed op weg om de groten der aarde te evenaren. De Franse en Spaanse sportkranten gebruiken dan ook krachtige bewoordingen. “Orkaan” titelde het Spaanse AS. L’Equipe ging nog verder en sprak van Galactico, een verwijzing naar een mogelijke transfer richting Real Madrid?