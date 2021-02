Belgische succescoach kan Gambia voor de eerste keer naar Africa Cup loodsen: "Mensen hebben een vertekend beeld van mij als trainer"

Gambia staat pas 157e op de FIFA-wereldranglijst, maar toch staan ze op de eerste plek in hun kwalificatiegroep voor de Africa Cup. Eind maart zullen we weten of Gambia zich voor de eerste keer in haar geschiedenis kan plaatsen voor het toernooi, en dat onder leiding van de Belg Tom Saintfiet.

Dag Tom Saintfiet! U bent nu trainer in Gambia en u kan ervoor zorgen dat Gambia voor het eerst naar de Africa Cup gaan. Leeft dat in het land?

"Absoluut, Gambia heeft maar 2 miljoen inwoners, maar is een voetbalgek land. Iedereen is er 'begeistert' door het voetbal. De mensen dromen van die kwalificatie voor de Africa Cup. Gambia plaatste zich in het verleden wel al een aantal keer voor jeugdkampioenschappen, maar met het eerste elftal konden ze nog nooit iets bereiken."

"Ik ben in juli 2018 begonnen aan dit avontuur, op dat moment had Gambia op vijf jaar tijd slechts één kwalificatiewedstrijd gewonnen. De eerste wedstrijd die ik coachte was tegen Algerije. Ons stadion heeft een capaciteit van 25.000 toeschouwers, maar er waren maarliefst 45.000 mensen aanwezig in het stadion. De mensen stonden achter de dug-outs, zaten in de lichtmasten, stonden op het dak,... . Toen had ik door dat voetbal echt veel betekent voor de mensen hier. Iedereen hunkert naar die eerste kwalificatie."

"We hebben nog twee wedstrijden te gaan en we leiden de groep, we voelen dat we er echt dichtbij zijn. We zijn ook het enige land dat uit de pre-kwalificaties komt. Als we de eerste wedstrijd winnen, op 25 maart thuis tegen Angola, dan zou het kunnen dat we al gekwalificeerd zijn, als Gabon gelijktijdig wint van Congo."

Denk je ook dat jullie verder kunnen geraken dan de groepsfase?

"Als we ons kwalificeren, want dat moeten we natuurlijk wel eerst nog doen, dan ben ik er van overtuigd dat we ver gaan geraken. We hebben al twee keer gelijk gespeeld tegen Algerije, die Afrikaans kampioen zijn, we hebben gewonnen tegen het sterke Marokko met Hakim Ziyech, we wonnen ook van Guinee, Angola, Benin,... . We hebben alleen nog maar gespeeld tegen grote Afrikaanse landen die altijd op het Afrikaans kampioenschap zijn, en dat toont dat we er wel klaar voor zijn."

Voor het WK 2022 in Qatar kunnen jullie zich niet meer kwalificeren, maar hoe schat je de kansen van Gambia in voor het WK in 2026?

"We dromen van het WK in 2026 voor twee redenen. Ten eerste hebben we nu een heel jong elftal dat tegen dan al een pak meer ervaring zal hebben. Ten tweede gaan er in 2026 negen Afrikaanse landen naar het WK, terwijl dat er nu slechts vijf zijn. De eerste doelstelling is om een regelmatige gast te zijn op de Afrikaanse kampioenschappen, maar van het WK wordt in de verte al gedroomd."

© Photonews

"De bedoeling is zeer zeker dat ik met de WK-kwalificatie nog bij Gambia zit. Op mijn CV kan je zien dat ik heel vaak kortetermijncontracten heb gehad en dat heeft de mensen een vertekend beeld gegeven van wie ik ben als trainer. Veel mensen denken dat ik nergens lang wil blijven als trainer, maar meestal kreeg ik die kans gewoon niet. Ik zit nu al meer dan twee en een half jaar in Gambia en ik voel me hier goed. Niets sluit uit dat ik hier dus nog voor een langere tijd blijf."