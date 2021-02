Klopp reageert geprikkeld op de kritiek: "Het laatste wat ik wil is dat bespreken op een persconferentie"

Liverpool FC zit niet in de beste periode. De Engelse landskampioen liet sinds de jaarwisseling enorm veel punten liggen. Jürgen Klopp reageert nu voor het eerst op de commentaren.

Jürgen Klopp werd namelijk met de vinger gewezen. De landstitel is voor Liverpool FC zo goed als weg. Volgens de Engelse media is de coach van the Reds uitgeblust - zijn moeder is recent overleden - en denkt hij na om na dit seizoen een pauze in te lassen.

“Ik heb helemaal geen break nodig”, aldus een geprikkelde Duitser. “Iedereen weet dat ik op privévlak door een lastige periode ben gegaan, maar het laatste wat ik wil is dat bespreken op een persconferentie.”

Het weer is slecht, mijn baard wordt grijzer en ik slaap niet veel. Maar ik ben vol energie

“Niemand hoeft zich zorgen te maken om mij”, besluit Klopp. “Het weer is slecht, mijn baard wordt grijzer en ik slaap niet veel. Maar ik ben vol energie. Meer zelfs: ik zie deze situatie vooral als een uitdaging.”