Alle ogen op Bas Dost in Kiev: "We komen hier met hoge verwachtingen"

Geen Lang, geen Vanaken, geen Denswil en geen Mitrovic. Club Brugge zal vandaag niet met hun type-elftal starten in Kiev. Wel aanwezig is Bas Dost. De grote Nederlander is in vorm en zal dus ook degene zijn die voor doelpunten moet zorgen tijdens het Europa League-duel met Dynamo Kiev.

Alle ogen zullen bij Club Brugge vandaag gericht zijn op hun spits Bas Dost. Bij afwezigheid van enkele andere sterkhouders komt de druk nu op zijn ervaren schouders terecht. De Nederlander bereikte eerder in zijn carrière al drie keer de kwartfinales van de Europa League en dat is ook nu het doel zegt hij aan Sporza: "We komen hier met hoge verwachtingen. We willen gewoon de volgende ronde halen. De ijskoude temperaturen (tot -11 graden)? We nemen het zoals het is en zoeken geen excuses, we gaan vlammen", klinkt het vastberaden. Dost maakt vanavond zijn Europa League-debuut voor blauw-zwart en hoopt meteen beslissend te kunnen zijn.





