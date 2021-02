Goed nieuws bij de Rode Duivels: Timothy Castagne opnieuw blessurevrij

Het was 31 januari toch even schrikken voor bondscoach Roberto Martinez. Het zag toen met Timothy Castagne de zoveelste Rode Duivel uitvallen met een blessure. Hij sukkelde enkele weken met de lies maar is nu op de goede weg terug. Dit weekend zou hij zelfs in actie kunnen komen.

Donderdag spelen the Foxes in de Europa League op het veld van Slavia Praag. De Belgische voetballiefhebbers zullen het opnieuw met Youri Tielemans moeten doen want Dennis Praet en Timothy Castagne sukkelen nog altijd met een blessure. Alhoewel, Brendan Rodgers had in aanloop naar het duel goed nieuws. Timothy Castagne is na enkele weken blessureleed opnieuw beschikbaar. De 25-jarige vleugelverdediger wordt dit weekend op de bank verwacht bij Leicester: "Timothy heeft met het team getraind en hij zou dit weekend beschikbaar moeten zijn, alles gaat goed met hem”, aldus de trainer. Zondag zal de nummer drie uit de Premier League het opnemen tegen revelatie Aston Villa. De technische staf van de Rode Duivels haalt opgelucht adem. Na de terugkeer van Thomas Meunier, Thorgan Hazard, Kevin De Bruyne en nu ook Castagne lijkt heel wat volk de ziekenboeg te kunnen verlaten.