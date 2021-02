Yohan Cabaye kondigt met brief op sociale media afscheid aan

Yohan Cabaye heeft op sociale media zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 35-jarige middenvelder pakte 48 caps voor de nationale ploeg.

Yohan Cabaye kondigde op sociale media met een brief zijn afscheid van het voetbal aan met de woorden 'het laatste fluitsignaal'. De Fransman is er 35. Hij speelde 48 keer met de nationale ploeg.

Cabaye wist in zijn carrière de nodige prijzen te pakken. In zijn carrière pakte hij drie Franse titels. Met Lille behaalde hij de dubbel in 2011.