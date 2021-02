Ex-ploegmakker over Sven Kums bij KAA Gent: "Dat zijn gewoon de brains van Gent"

Voormalig Gent-speler Renato Neto, nu actief bij KMSK Deinze, volgt de prestaties van de Buffalo's nog steeds op de voet. Ondanks de teleurstellende twaalfde plaats in de competitie op dit moment ziet Neto het wel goedkomen bij Gent met dank aan het duo Sven Kums en trainer Hein Vanhaezebrouck.

Renato Neto, zelf onder contract bij KAA Gent tussen 2013 en 2019, vertelt in een interview met Sport/Voetbalmagzine dat hij de prestaties van zijn ex-club nog steeds op de voet op volgt.

Gouden duo

Ondanks de mindere prestaties van Gent tot nu toe dit seizoen voorspelt de Braziliaan dat de tandem Kums-Vanhaezebrouck de ploeg terug zal laten draaien.

"Sven en trainer Hein Vanhaezebrouck, dat is een perfecte twee-eenheid, die voelen elkaar zo sterk aan. Geef hen nog wat tijd, ze zullen de ploeg wel weer op de rails krijgen. Hein boetseerde Sven tot de ervaren prof die hij nu is, een echte topsporter met toewijding die voluit zijn spelintelligentie mag benutten", vertelt Neto.

Neto beschrijft Kums als een echte leider: 'Hij verstopt zich nooit. In de moeilijke momenten blijft hij de bal vragen en naar oplossingen zoeken. Sven zal nooit weglopen. Ook na de match zal hij zijn mening geven en zijn ploegmaats steunen. Hij cijfert zich ook gemakkelijk weg voor de ploeg, door verdedigende meters te maken bij balverlies. Je zult hem er nooit op betrappen dat hij zijn defensieve taken niet uitvoert.'

Toekomst

Met nu ook winteraanwinst Tarik Tissoudali erbij en Roman Yaremchuk die tegen Moeskroen zijn goede vorm lijkt te hebben teruggevonden, ziet het er naar uit dat de prestaties van de Buffalo's terug in de goede richting aan het gaan zijn.

Dat Kums en Vanhaezebrouck een goede combinatie ziijn bleek ook al in het verleden toen ze samen de allereerste titel pakten uit de clubgeschiedenis van KAA Gent toen ze in het seizoen 2014/15 kampioen speelden in onze hoogste voetbalklasse. Kunnen ze die stunt in de toekomst nog een keertje herhalen?