Belgische belofte verlengt zijn contract bij Juventus

In hetzelfde team spelen als levende legende Cristiano Ronaldo is de droom van zo goed als elke voetballer. Binnenkort zal dit misschien voor Koni De Winter het geval zijn. De 18-jarige Belg is momenteel actief bij de U19 van Juventus en verlengde zonet zijn contract in Turijn tot 2024.

Koni De Winter, een naam die u misschien best onthoudt met het oog op de toekomst, heeft zopas zijn contract verlengd bij de Oude Dame tot 2024 meldt de club via hun sociale media-kanalen. De 18-jarige Belg speelt momenteel bij de U19 van Juventus maar zal volgens Het Laatste Nieuws weldra vaker gaan meespelen bij de U23 waar hij zich verder kan ontwikkelen. Het is voor onze landgenoot immers een droom die werkelijkheid wordt aangezien hij al van jongs af aan supporter is van Turijnse club. Selectie De controlerende middenvelder werd in 2018 door de Italiaanse grootmacht overgenomen van Zulte Waregem. Sindsdien haalde hij onder meer door blessureleed bij enkele collega's zelfs al één keer de Champions League-selectie van Juventus. CR7 Na Daouda Peeters is De Winter de tweede landgenoot ooit die de selectie van Juventus haalt. Spelen voor het eerste elftal deed hij echter nog niet, maar hij traint wel geregeld mee met Cristiano Ronaldo en co. Wie weet staat hij binnenkort wel eens aan de zijde van de Portugese superster in een officiële wedstrijd. UFFICIALE 🤝 #Under19



Koni #DeWinter rinnova fino al 30 giugno 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ⚪⚫#ForzaJuve pic.twitter.com/Zt2H4BpgVB — JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) February 19, 2021