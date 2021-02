Standard speelt nog zeven finales om de top vier te halen: "Ik geloof in wonderen"

Zondag kan trainer Mbaye Leye op nagenoeg de volledige kern rekenen om Zulte Waregem partij te geven.

Zeven finales resteren voor Standard om de top vier te bereiken. De eerste daarvan zal plaatsvinden in Zulte Waregem op zondag met bijna de hele groep.

"Arnaud Bodart is terug 100 procent, Selim Amallah trainde deze vrijdag mee en is normaal inzetbaar”, klonk het bij Mbaye Leye. “Nicolas Raskin had donderdag last van pijn aan de voet en miste de training, maar hervatte die vandaag. Iedereen zou er moeten zijn behalve Zinho Vanheusden. En die me bleef vertellen dat hij er wil staan om in de play-offs te spelen."

Voorlopig is dat nog geen PO1. "Als we een mirakel willen verrichten en PO1 willen spelen, zullen we het verschil moeten kunnen maken op het vlak van efficiëntie, zoals we dat onder meer hadden tegen Waasland-Beveren en Mechelen. Maar ik geloof in wonderen. Het bewijs: ik werd zes maanden na mijn ontslag coach van Standard", glimlacht de Senegalese coach.

Zulte Waregem is de tegenstander, de club waar Leye met 87 goals topschutter allertijden is. "De club is veranderd, het team is veranderd en ook de manier van spelen. Ik doe niet nostalgisch over die periode. Ik ben gefocust op ons doel met Standard."