Geschiedenis leert ons waarom Manchester City na weergaloze reeks onder Guardiola énorm moet opletten van Arsenal

Manchester City neemt het op zondagnamiddag op tegen Arsenal. The Citizens zijn echt wel 'on a roll', maar als Pep tegen The Gunners moet spelen ...

Manchester City heeft sinds 19 december 2020 alles gewonnen in alle competities, in totaal al zeventien wedstrijden op een rij. De cijfers die het team van Kevin De Bruyne laten optekenen zijn werkelijk weergaloos te noemen. Een doelsaldo van 46-6 in zeventien matchen, daar kan je mee thuiskomen. De kloof in de Premier League is tien punten geworden, een titel lijkt stapje per stapje dichterbij te komen voor The Citizens. En dus lijkt het ook tegen Arsenal niet te kunnen foutlopen. En toch zou het in de Emirates wel eens kunnen foutlopen. Onoverwinnelijk Toch voor mensen die veel bijgeloof hebben. Want: Pep Guardiola die zichzelf onoverwinnelijk kan beginnen wanen? Dat duurt tot een match tegen Arsenal. Het gebeurde al twee keer eerder: van december 2013 tot maart 2014 had Bayern onder de Spaanse coach dertien matchen op rij gewonnen, alvorens te verliezen van The Gunners, tussen augustus en oktober 2015 (12 matchen) gebeurde hetzelfde. Op zondagavond nu opnieuw?